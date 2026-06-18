18 de junho de 2026
Portal Sampi
Portal Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi nas Redes Sociais | @sampi_noticias
INTERTEMPORADA

Flamengo terá amistosos com River Plate, Benfica e time suíço

da Folhapress
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/Flamengo
O time rubro-negro vai enfrentar o River Plate, da Argentina, o Lausanne-Sport, da Suíça, e o Benfica, de Portugal
O time rubro-negro vai enfrentar o River Plate, da Argentina, o Lausanne-Sport, da Suíça, e o Benfica, de Portugal

 O Flamengo confirmou, nesta quinta-feira (18) (18), os adversários dos amistosos que vai disputar durante a pausa nas competições para a Copa do Mundo. O time rubro-negro vai enfrentar o River Plate, da Argentina, o Lausanne-Sport, da Suíça, e o Benfica, de Portugal.

O time carioca vai ter um período de treinamentos em Portugal. O elenco vai se reapresentar nesta sexta-feira (19), no CT Ninho do Urubu, para dar início à preparação.

A delegação embarca para a Europa no dia 28 de junho. Os três amistosos vão ser disputados no Estádio Algarve, localizado entre os municípios de Faro e Loulé.

A primeira etapa dos treinamentos será realizada na cidade de Lagos, entre os dias 29 de junho e 5 de julho. Em seguida, a delegação seguirá para Estoi, onde permanecerá até 12 de julho.

Amistosos do Fla durante a Copa

  • River Plate, em 3 de julho, às 19h30 no horário local (15h30 de Brasília)
  • Lausanne-Sport, em 8 de julho, às 20h30 no horário local (16h30 de Brasília)
  • Benfica, em 11 de julho, às 19h30 no horário local (15h30 de Brasília)

Comentários

Comentários