Em seguida, o suspeito volta para dentro do táxi e tenta fugir. A fuga, no entanto, é impedida pelo próprio motorista, que para o veículo. Pouco tempo depois, moradores do bairro se aproximam e retiram o homem e um comparsa de dentro do táxi. Os dois suspeitos foram agredidos pelos populares, de acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo.

Taxista, que já foi identificado e ouvido pela polícia, não é apontado como suspeito de participação da tentativa de sequestro. De acordo com o SSP, o motorista relatou que os dois homens embarcaram em seu carro e orientaram sobre o trajeto a ser percorrido. Ao chegarem em um determinado local, um dos suspeitos teria tentado raptar uma criança, momento em que ele desligou o veículo

Esposa do taxista afirma que o marido é inocente. Ao Balanço Geral, da RecordTV, a mulher explicou que o marido foi chamado pelos homens para realizar uma corrida e eles teriam alegado que a criança era filho de um deles. Porém, ao perceber que o homem tentou forçar a entrada do menino no carro, o próprio taxista teria se recusado a prosseguir a corrida.