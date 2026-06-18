Líder do governo Lula (PT) no Senado e pré-candidato à reeleição, Jaques Wagner, 75, é um dos aliados mais próximos do presidente. Ele chegou a ser cogitado para ser o candidato ao Palácio do Planalto do petista, em 2018, até desistir após operação policial em seu apartamento.

Nesta quinta-feira (18), Wagner foi alvo de outra ação da PF (Polícia Federal), desta vez relacionada às investigações sobre o Banco Master. O senador foi procurado por meio de sua assessoria, mas não havia se manifestado até a publicação da reportagem.

Nascido no Rio de Janeiro, ele estudou engenharia civil na PUC-RJ (Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro), mas construiu sua carreira política na Bahia.