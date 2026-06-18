O ex-técnico da seleção brasileira Carlos Alberto Parreira, 83, está internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital Samaritano Barra, na zona sudoeste do Rio de Janeiro.

Parreira tem quadro de inflamação pulmonar e respira com auxílio de aparelhos, de acordo com o hospital. Ele está estável e sem previsão de alta para o quarto. A informação da internação de Parreira foi divulgada nesta segunda-feira (18) pela unidade de saúde.

A nota divulgada pelo hospital Samaritano afirma que a família do ex-treinador "agradece as manifestações de carinho". Em entrevista coletiva na segunda, o defensor Danilo, da Seleção, manifestou apoio à família. Zinho, ex-meio-campista tetracampeão com Parreira em 1994, estava entre os jornalistas da coletiva e também desejou apoio.