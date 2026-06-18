O árbitro brasileiro Raphael Claus irá estrear na Copa do Mundo na partida entre Espanha x Arábia Saudita, no próximo domingo (21), às 13h. O anúncio foi feito pela Fifa nesta quinta (18).

Claus está na sua segunda Copa. O árbitro paulista apitou dois jogos na Copa de 2022: Inglaterra 6 x 2 Irã, em jogo que chamou a atenção pelos 16 minutos de acréscimos no primeiro tempo, e Canadá x Marrocos.

Trio é composto por um assistente paulista e um carioca. Os bandeirinhas serão Danilo Manis, da FPF (Federação Paulista de Futebol), e Rodrigo Figueiredo, atualmente no quadro da Ferj (Federação de Futebol do Rio de Janeiro).