O atacante uruguaio Edinson Cavani rescindiu o contrato com o Boca Juniors, segundo informou o jornal argentino "Olé". O vínculo do jogador de 39 anos era válido até dezembro deste ano.

De acordo com a publicação, a rescisão foi acertada em comum acordo entre as partes e sem pagamento de multa. Com isso, o atacante fica livre no mercado para definir o próximo passo da carreira.

A saída ocorre em meio ao processo de reformulação do elenco conduzido pela diretoria do Boca Juniors. Segundo o "Olé", a permanência dos jogadores mais experientes passou a ser analisada individualmente, e a situação de Cavani acabou sendo afetada pelas mudanças planejadas para a equipe.