O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), saiu em defesa do líder do governo Lula (PT) na Casa, senador Jaques Wagner (PT-BA), alvo de uma operação da Polícia Federal sob suspeita de ter recebido pagamentos ligados ao Banco Master, de Daniel Vorcaro.

Alcolumbre afirmou, nesta quinta-feira (18), que todas as pessoas devem ser consideradas inocentes até eventual condenação final na Justiça, mas a polarização faz com que os políticos sejam, pelo contrário, considerados culpados de antemão.

Em uma declaração à imprensa, o presidente do Senado também falou sobre o seu próprio caso, já que ele também é alvo de suspeitas de ligação com o Master.