A Polícia Rodoviária Federal apreendeu nesta quarta-feira (17) 26 fuzis e 16 pistolas na BR-277, em Santa Terezinha do Itaipu (PR), perto da fronteira do Brasil com o Paraguai. As armas estavam escondidas em um caminhão carregado com insumos para ração animal.

Segundo a polícia, foi a maior apreensão de fuzis da história da corporação. Antes disso, o recorde havia sido registrado no Rio de Janeiro, em agosto de 2020, quando foram encontradas 22 armas desse tipo.

Do total de fuzis encontrados, 22 têm calibre 5,56 mm e quatro são de calibre 7,65 mm. As pistolas são de calibre 9 mm (14) e .40 (duas). Foram localizadas também 898 munições de calibre 7,62 mm, 4.150 munições de calibre 9 mm e 127 carregadores.