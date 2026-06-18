As chuvas foram severas e deixaram um rastro de destruição em Caculé, município de 23 mil moradores no sudoeste da Bahia, que declarou situação de emergência em março.

Três meses depois, a cidade se prepara para uma grande festa de São João com show da dupla sertaneja Zé Neto e Cristiano. O cachê será de R$ 905 mil, equivalente a um quarto de todo o orçamento anual para Cultura da prefeitura. Os recursos vieram de uma emenda parlamentar.

A situação se repete em outras cidades do Nordeste. Impulsionados por uma corrida entre prefeituras por atrações de renome nacional, os cachês dos festejos de São João atingiram patamares inéditos e passaram a consumir fatias cada vez maiores dos orçamentos municipais.