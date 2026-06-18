O metrô de Nova York está vestido para a Copa do Mundo. O comitê organizador em Nova York e Nova Jersey preparou decorações alusivas às seleções que participam do torneio neste ano.

Os primeiros países homenageados foram Brasil e Marrocos, seleções que fizeram suas estreias no estádio Nova York/Nova Jersey, na linha R. Agora, as composições adesivadas com referências ao Brasil são vistas também na linha E.

Na linha 1, os primeiros homenageados foram Senegal e França, que também fizeram seus primeiros jogos no estádio MetLife, temporariamente rebatizado para Nova York/Nova Jersey durante a Copa.