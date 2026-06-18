A Caixa Econômica Federal sorteou às 21h desta quinta-feira (18) o concurso 3020 da Mega-Sena. Ninguém acertou as seis dezenas, e o prêmio principal acumulou.

Na próxima cerimônia, marcada para sábado (20), a expectativa é que ele chegue a R$ 42 milhões.

Os números revelados nesta noite foram: 27 - 45 - 29 - 06 - 17 - 09.