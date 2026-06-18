A Caixa Econômica Federal sorteou às 21h desta quinta-feira (18) o concurso 3020 da Mega-Sena. O prêmio principal passa de R$ 33 milhões.

A cerimônia ocorreu no Espaço da Sorte, na avenida Paulista, em São Paulo, com transmissão ao vivo pela RedeTV! e pelos canais da emissora e da Caixa no YouTube e Facebook.

A aposta simples na Mega-Sena custa R$ 6 e pode ser feita até as 20h do dia do sorteio nas casas lotéricas, no portal Loterias Online e no aplicativo Loterias Caixa. A exceção é para os bolões digitais, que poderão ser comprados até 20h30 exclusivamente pelo portal Loterias Online e pelo aplicativo.

A probabilidade de acerto para quem faz uma aposta de seis números (no valor de R$ 6) da Mega-Sena é de uma em mais de 50 milhões. Na aposta com sete números (que custa R$ 42), a chance sobe para uma em 7,1 milhões.