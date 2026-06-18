Real Madrid anuncia contratação de zagueiro da seleção francesa
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O Real Madrid anunciou nesta quinta-feira (18) a chegada de mais um reforço para a temporada 2026/27: o zagueiro Ibrahima Konaté, 27, que estava no Liverpool e defende a seleção francesa na Copa do Mundo.
De acordo com a imprensa espanhola, Konaté chega sem custos ao Real Madrid, após o fim do contrato com o Liverpool. O contrato entre o francês e o novo clube é válido até 2030.
Konaté é o terceiro reforço anunciado pelo Real Madrid na janela de transferências. Além dele, o clube espanhol já contratou o lateral espanhol Cucurella, ex-Chelsea, e o meia português Bernardo Silva, ex-Manchester City.
O zagueiro francês de 27 anos chegou ao Liverpool na temporada 2021/22. Lá, ele foi campeão inglês em 2024/25, conquistou a Copa da Inglaterra e a Copa da Liga Inglesa na temporada de estreia, e a Supercopa da Inglaterra em 2022.
Revelado pelo Sochaux (FRA), Konaté também defendeu o RB Leipzig antes do Liverpool. Ele tem 28 jogos pela seleção francesa, sendo convocado desde 2022.
Novos galáticos?
A chegada de Konaté não deve ser a última ação de impacto do Real Madrid no mercado de transferências.
O clube espanhol busca mais reforços após o retorno de José Mourinho. De acordo com o jornal inglês The Guardian, o meia argentino Enzo Fernández, do Chelsea, é um dos principais alvos; além dele, o clube negocia a contratação do lateral holandês Denzel Dumfries, da Inter de Milão, de acordo com a Sports Illustrated.