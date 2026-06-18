Harry Kane pode não ter o mesmo apelo midiático de astros como Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, mas seu faro de gol merece ser reverenciado. Ao balançar as redes duas vezes na vitória desta quinta-feira (18) da Inglaterra contra a Croácia, o centroavante consolidou uma média superior à de grandes lendas do futebol em Copas do Mundo.

Com 10 gols em 12 partidas disputadas no torneio, o inglês ostenta uma média de 0,83 gol por jogo. O desempenho supera o dos dois maiores artilheiros da história do torneio: o argentino Lionel Messi (0,59) e o alemão Miroslav Klose (0,66) - ambos têm 16 tentos, mas com um número muito maior de jogos.

O aproveitamento do camisa 9 inglês também desbanca um dos maiores ídolos do futebol brasileiro: Ronaldo Fenômeno, que fechou sua trajetória em Copas com 15 gols em 19 jogos (média de 0,79).

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