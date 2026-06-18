Kane supera média de gols de Messi, Klose e Ronaldo em Copas
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Harry Kane pode não ter o mesmo apelo midiático de astros como Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, mas seu faro de gol merece ser reverenciado. Ao balançar as redes duas vezes na vitória desta quinta-feira (18) da Inglaterra contra a Croácia, o centroavante consolidou uma média superior à de grandes lendas do futebol em Copas do Mundo.
Com 10 gols em 12 partidas disputadas no torneio, o inglês ostenta uma média de 0,83 gol por jogo. O desempenho supera o dos dois maiores artilheiros da história do torneio: o argentino Lionel Messi (0,59) e o alemão Miroslav Klose (0,66) - ambos têm 16 tentos, mas com um número muito maior de jogos.
O aproveitamento do camisa 9 inglês também desbanca um dos maiores ídolos do futebol brasileiro: Ronaldo Fenômeno, que fechou sua trajetória em Copas com 15 gols em 19 jogos (média de 0,79).
Nomes para alcançar
Maior goleador da edição de 2018, Kane ainda persegue os números de outros grandes artilheiros da história das Copas, como Kylian Mbappé (média de 0,93), o alemão Gerd Muller (0,92) e o Rei Pelé (0,85). No topo dessa lista de eficiência está o francês Just Fontaine, dono de um feito histórico nos Mundiais: anotou 13 gols em apenas seis jogos em 1958, cravando uma média de 2,16 gols por partida.
Aos 32 anos, Kane vive o ápice da carreira. Somando suas atuações pela seleção inglesa e pelo Bayern de Munique, o atacante acumula impressionantes 69 gols em 59 jogos na temporada 2025/26 - uma média avassaladora de 1,16.