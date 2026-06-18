Pré-candidato ao Governo de São Paulo, o ex-ministro Fernando Haddad (PT) afirmou nesta quarta-feira (17) que o governador do estado, Tarcísio de Freitas (Republicanos), peca ao criticar a condenação do ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) pelo STF (Supremo Tribunal Federal).

"Uma pessoa que foi para os Estados Unidos conspirar contra a soberania nacional, colocou ministros do Supremo numa situação de total constrangimento, prejudicou a economia paulista mais do que qualquer outra", disse o petista em conversa com jornalistas após evento na PUC-SP, na capital paulista.

Tarcísio, que se lançou à disputa da reeleição no pleito deste ano, reagiu à condenação do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pelo crime de coação no curso do processo, dizendo que a decisão foi "injusta".