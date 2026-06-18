A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou o recolhimento de lotes de dois medicamentos antibióticos após a identificação de problemas de qualidade que podem comprometer a segurança dos pacientes.

Uma das medidas envolve o medicamento Polycid, da União Química. Segundo a Anvisa, a própria fabricante iniciou o recolhimento voluntário do lote 2519879 após ser constatada a presença de um pedaço de vidro dentro de um frasco-ampola lacrado. A agência proibiu a comercialização, distribuição e uso do lote afetado.

Outro antibiótico alvo de recolhimento é o fosfato de clindamicina 150 mg/ml, fabricado pela Hypofarma. No lote 24101854, foram identificados coloração amarelada anormal, partículas estranhas e precipitados dentro de ampolas lacradas. A Anvisa também determinou a suspensão da comercialização, distribuição e uso desse lote.