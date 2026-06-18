A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou o recolhimento de lotes de dois medicamentos antibióticos após a identificação de problemas de qualidade que podem comprometer a segurança dos pacientes.
Uma das medidas envolve o medicamento Polycid, da União Química. Segundo a Anvisa, a própria fabricante iniciou o recolhimento voluntário do lote 2519879 após ser constatada a presença de um pedaço de vidro dentro de um frasco-ampola lacrado. A agência proibiu a comercialização, distribuição e uso do lote afetado.
Outro antibiótico alvo de recolhimento é o fosfato de clindamicina 150 mg/ml, fabricado pela Hypofarma. No lote 24101854, foram identificados coloração amarelada anormal, partículas estranhas e precipitados dentro de ampolas lacradas. A Anvisa também determinou a suspensão da comercialização, distribuição e uso desse lote.
As medidas foram publicadas no Diário Oficial da União desta quinta-feira (18). A agência orienta que pacientes e serviços de saúde não utilizem os lotes atingidos pelas determinações.
Além dos antibióticos, a Anvisa publicou outras ações de fiscalização envolvendo medicamentos e produtos sem registro sanitário. Entre elas estão apreensões e proibições de comercialização de itens anunciados sem autorização da agência.
Lotes recolhidos
Polycid 500.000 UI
Fabricante: União Química
Lote: 2519879
Motivo: presença de fragmento de vidro em frasco lacrado
Fosfato de clindamicina 150 mg/ml
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Fabricante: Hypofarma
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Lote: 24101854
Motivo: solução amarelada, partículas estranhas e precipitados no interior da ampola
A Anvisa informou que as medidas foram adotadas após a confirmação de desvios de qualidade nos produtos.