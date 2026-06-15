Nova pesquisa BTG/Nexus divulgada nesta segunda-feira (15) mostra o presidente Lula (PT) com 49% das intenções de voto no segundo turno, contra 43% do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

A vantagem do petista, que agora é de 6 pontos percentuais, em maio era de 4 pontos. O petista aparecia na ocasião com 47%, enquanto o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) marcava os mesmos 43%. No mês anterior, em abril, eles estavam tecnicamente empatados: Lula com 46% e Flávio com 45%.

O atual presidente também lidera nos cenários de primeiro turno, seguido do congressista.