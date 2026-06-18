A comissão especial da Câmara dos Deputados adiou para 7 de julho a discussão e a votação do relatório que propõe mudanças no Código de Trânsito Brasileiro, incluindo a criação da Permissão para Dirigir (PPD) para adolescentes a partir dos 16 anos.

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O adiamento sucedeu o pedido de vista coletiva. A expectativa é de que, se aprovado na comissão, o texto seja analisado pelo plenário da Câmara no dia seguinte.