A comissão especial da Câmara dos Deputados adiou para 7 de julho a discussão e a votação do relatório que propõe mudanças no Código de Trânsito Brasileiro, incluindo a criação da Permissão para Dirigir (PPD) para adolescentes a partir dos 16 anos.
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O adiamento sucedeu o pedido de vista coletiva. A expectativa é de que, se aprovado na comissão, o texto seja analisado pelo plenário da Câmara no dia seguinte.
O relatório, apresentado pelo deputado Aureo Ribeiro (Solidariedade-RJ), reúne sugestões de mais de 270 propostas em tramitação no Congresso.
Entre as medidas previstas estão a autorização para jovens de 16 a 18 anos dirigirem veículos da categoria B em áreas urbanas sob determinadas condições, além de mudanças nas regras de obtenção e renovação da CNH, ampliação da CNH Social e novas normas para patinetes elétricos, pedágios eletrônicos e veículos autônomos.