Um projeto de lei em análise na Câmara dos Deputados prevê mudanças no Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e abre a possibilidade de adolescentes a partir de 16 anos obterem autorização para dirigir veículos, caso a proposta seja aprovada pelo Congresso Nacional.

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Pelo texto deputado Aureo Ribeiro (Solidariedade-RJ), jovens de 16 e 17 anos poderão receber a Permissão para Dirigir (PPD) com restrições. A condução ficaria limitada a vias urbanas, entre 5h e 23h59, sempre acompanhada por uma pessoa maior de 18 anos e habilitada.