A declaração foi dada após vir à tona uma investigação da Polícia Federal que identificou mensagens atribuídas a Vorcaro sobre a reserva de quartos no Hotel Four Seasons, na capital portuguesa, durante evento realizado em 2024.

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou nessa terça-feira (16) que não vê problema no custeio de sua hospedagem em um hotel de luxo em Lisboa pelo empresário Daniel Vorcaro, ligado ao Banco Master.

Segundo os diálogos, o empresário solicitou a reserva de acomodações para si e para outras autoridades, entre elas Motta e o presidente nacional do Progressistas, senador Ciro Nogueira.

Ao chegar à Câmara, Motta afirmou que acompanha as apurações com tranquilidade e defendeu o andamento das investigações. Segundo ele, sua conduta sempre foi correta e a participação se deu em evento corporativo de caráter jurídico.

As datas da hospedagem coincidem com a realização da 12ª edição do Fórum Jurídico de Lisboa, organizado pelo Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP), fundado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes.