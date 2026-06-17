17 de junho de 2026
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CAMARADAGEM

Para Motta, não há problema em banqueiro lhe bancar hotel de luxo

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Agência Câmara
Segundo Motta, sua conduta sempre foi correta e a participação se deu em evento corporativo de caráter jurídico.
Segundo Motta, sua conduta sempre foi correta e a participação se deu em evento corporativo de caráter jurídico.

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou nessa terça-feira (16) que não vê problema no custeio de sua hospedagem em um hotel de luxo em Lisboa pelo empresário Daniel Vorcaro, ligado ao Banco Master.

Leia também: Motta e 6 deputados controlam R$ 1,5 bi em emendas antes secretas

A declaração foi dada após vir à tona uma investigação da Polícia Federal que identificou mensagens atribuídas a Vorcaro sobre a reserva de quartos no Hotel Four Seasons, na capital portuguesa, durante evento realizado em 2024.

Segundo os diálogos, o empresário solicitou a reserva de acomodações para si e para outras autoridades, entre elas Motta e o presidente nacional do Progressistas, senador Ciro Nogueira.

Ao chegar à Câmara, Motta afirmou que acompanha as apurações com tranquilidade e defendeu o andamento das investigações. Segundo ele, sua conduta sempre foi correta e a participação se deu em evento corporativo de caráter jurídico.

As datas da hospedagem coincidem com a realização da 12ª edição do Fórum Jurídico de Lisboa, organizado pelo Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP), fundado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes.

As investigações também apontam que Vorcaro custeou a hospedagem de Ciro Nogueira e providenciado transporte em jato particular para a viagem dos parlamentares a Portugal.

Com informações do Metrópoles.

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