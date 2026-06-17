O Uzbequistão, que enfrenta a Colômbia na Copa do Mundo nesta quarta-feira (17), às 23h, pelo grupo K, é um país pouco conhecido no Brasil.

Ele fica na Ásia Central, bem no meio do caminho entre a China, a Rússia, o Oriente Médio e o Mar Cáspio. Faz fronteira com outros países terminados em "istão" (Cazaquistão, Quirguistão, Tadjiquistão, Afeganistão e Turcomenistão). Sua capital é Tashkent.

O país tem cerca de 37,8 milhões de habitantes, segundo o Comitê Nacional de Estatísticas uzbeque. Sua língua oficial é o uzbeque, embora o russo também seja popular.