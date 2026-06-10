Um motorista de aplicativo de 53 anos foi sequestrado, agredido e teve vídeos divulgados pelos próprios criminosos nas redes sociais durante o crime em Campinas, no interior de São Paulo. VEJA VÍDEO
O caso ocorreu na segunda-feira (8) e terminou com a prisão de dois homens e a apreensão de dois adolescentes no dia seguinte.
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Um caso que chocou moradores de Campinas ganhou repercussão após criminosos divulgarem vídeos do próprio sequestro de um motorista de aplicativo nas redes sociais.
A vítima, de 53 anos, foi rendida após aceitar uma corrida solicitada por meio de uma conta falsa em um aplicativo de transporte. Segundo a Polícia Militar, o motorista chegou ao ponto de embarque, no Jardim São Jorge, quando foi surpreendido pelo grupo e mantido em cárcere.
Criminosos agridem a vítima e filmam o sequestro
Durante o período em que esteve sob o domínio dos criminosos, o motorista foi agredido e filmado pelos sequestradores. As imagens foram publicadas em uma rede social enquanto o crime ainda estava em andamento.
Em um dos vídeos, os suspeitos mostram o painel do veículo roubado. Em outra gravação, a vítima aparece no banco traseiro do carro, visivelmente dominada pelos sequestradores. Os criminosos também divulgaram imagens do automóvel com a placa visível.
As investigações apontam que o motorista sofreu agressões físicas durante o sequestro. Ele foi encontrado posteriormente no Jardim Campo Belo, região onde o veículo também foi localizado.
Polícia prende dois homens e apreende dois adolescentes
A ação policial resultou na prisão de dois homens e na apreensão de dois adolescentes suspeitos de participação no crime. O motorista foi socorrido e encaminhado ao Hospital da PUC-Campinas, onde recebeu atendimento médico.
De acordo com a Polícia Militar, o grupo já era investigado por outros crimes patrimoniais na região, incluindo roubos de celulares, notebooks e joias, além de casos de extorsão e movimentações bancárias realizadas por meio de contas das vítimas.
O caso segue sob investigação da Polícia Civil. A divulgação dos vídeos durante o sequestro chamou a atenção dos investigadores e deve integrar o conjunto de provas reunidas no inquérito para esclarecer a atuação da quadrilha e a possível ligação dos suspeitos com outros crimes registrados na região.