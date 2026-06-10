Um motorista de aplicativo de 53 anos foi sequestrado, agredido e teve vídeos divulgados pelos próprios criminosos nas redes sociais durante o crime em Campinas, no interior de São Paulo. VEJA VÍDEO

O caso ocorreu na segunda-feira (8) e terminou com a prisão de dois homens e a apreensão de dois adolescentes no dia seguinte.

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