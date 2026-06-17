O Banco Central publicou uma nova norma que elimina o limite máximo de R$ 500 por transação para pagamentos realizados por Pix por aproximação. A mudança foi oficializada via instrução normativa divulgada na segunda-feira (16), e passa a valer em 1º de outubro de 2026.

Leia também: Decisão dos EUA sobre PCC e CV pode impactar bancos e PIX

Com a alteração, deixa de existir o teto obrigatório de R$ 500 que precisava ser observado nas operações iniciadas por aproximação. A definição de limites passará a seguir as regras e critérios adotados pelas instituições participantes do sistema, permitindo maior flexibilidade para esse tipo de pagamento.