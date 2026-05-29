A classificação do PCC e do Comando Vermelho como organizações terroristas pelos Estados Unidos pode aumentar a fiscalização sobre transações financeiras envolvendo instituições brasileiras.

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A medida não deve provocar efeitos imediatos no comércio entre Brasil e EUA, mas tende a elevar as exigências de rastreamento de recursos por bancos, fintechs, cooperativas de crédito e empresas que mantêm operações ligadas ao mercado norte-americano.