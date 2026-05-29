A classificação do PCC e do Comando Vermelho como organizações terroristas pelos Estados Unidos pode aumentar a fiscalização sobre transações financeiras envolvendo instituições brasileiras.
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A medida não deve provocar efeitos imediatos no comércio entre Brasil e EUA, mas tende a elevar as exigências de rastreamento de recursos por bancos, fintechs, cooperativas de crédito e empresas que mantêm operações ligadas ao mercado norte-americano.
Com a nova classificação, autoridades dos EUA passam a contar com instrumentos mais amplos para monitorar operações financeiras, aplicar sanções e bloquear recursos relacionados aos grupos criminosos. Nesse cenário, sistemas de pagamento como o PIX também podem ser alvo de monitoramento mais rigoroso em movimentações consideradas suspeitas.
Especialistas ouvidos pelo g1 apontam ainda que a diferença entre a legislação brasileira e a norte-americana pode aumentar a cautela de investidores estrangeiros e ampliar a pressão por mecanismos de controle contra lavagem de dinheiro.
No mercado financeiro, a expectativa é de maior atenção a setores com grande circulação de recursos, como logística, combustíveis, mercado imobiliário e serviços financeiros. Analistas também avaliam que a medida pode elevar a volatilidade do dólar e da bolsa diante da percepção de risco por parte de investidores.