Mais do que a volta da Noruega, fora das Copa do Mundo desde 1998, ou o retorno iraquiano, ausente desde 1986, a expectativa em Boston era para a estreia de Erling Haaland, 25, o prolífico atacante do Manchester City, artilheiro de três das últimas quatro edições da Premier League.

E em sua primeira partida em um Mundial, Haaland não decepcionou na vitória por 4 a 1, com 2 gols bem ao seu estilo -uma combinação de força e velocidade.

O norueguês passa a dividir a artilharia da competição com Havertz (Alemanha), Balogun (EUA), Mbappé (França), Just (Nova Zelândia), e Ayari (Suécia).