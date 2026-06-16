Um jovem de 22 anos morreu no domingo (14), após passar quase dez meses enfrentando graves problemas de saúde atribuídos pela família à ingestão de uma bebida adulterada com metanol, em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo.

Leia também: Bebidas adulteradas com metanol custavam o mesmo que as originais

Guilherme Torres da Silva foi sepultado na segunda-feira (15). Morador do bairro Recreio Primavera, ele passou mal em agosto de 2025 após consumir uma bebida e permaneceu com sequelas durante os meses seguintes.