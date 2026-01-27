As bebidas adulteradas com metanol, que vitimaram ao menos 11 pessoas no estado de São Paulo, custavam o mesmo preço de garrafas originais, disse à Folha de S.Paulo a delegada da Polícia Civil de São Paulo Isa Lea Abramavicus, que investiga cinco óbitos relacionados à intoxicação na capital paulista.

O comprovante de compra no Torres Bar, na Mooca, zona leste de São Paulo, onde duas pessoas consumiram bebidas intoxicadas e morreram, mostra que cada garrafa de vodca Smirnoff adulterada custou entre R$ 35 e R$ 39. A reportagem apurou com donos de bares e distribuidoras que o preço de uma garrafa original dessa marca é de R$ 35.