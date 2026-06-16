A Polícia Civil do Rio de Janeiro identificou o adolescente que aparece em um vídeo transportando um filhote de jacaré com a boca presa por fita isolante em uma bicicleta. Segundo a corporação, o rapaz filmado com o animal no último final de semana é menor de idade.

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As imagens, que ganharam repercussão nas redes sociais, mostram o adolescente pedalando por uma rua da capital fluminense enquanto segura o animal com uma das mãos.