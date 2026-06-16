16 de junho de 2026
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RIO DE JANEIRO

Moradores flagram rapaz carregando jacaré em bike; VÍDEO

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Instagram
As imagens mostram o adolescente pedalando por uma rua da capital fluminense enquanto segura o animal com uma das mãos.
As imagens mostram o adolescente pedalando por uma rua da capital fluminense enquanto segura o animal com uma das mãos.

A Polícia Civil do Rio de Janeiro identificou o adolescente que aparece em um vídeo transportando um filhote de jacaré com a boca presa por fita isolante em uma bicicleta. Segundo a corporação, o rapaz filmado com o animal no último final de semana é menor de idade.

Leia também: Jacaré assusta banhistas da Praia da Macumba; VÍDEO

As imagens, que ganharam repercussão nas redes sociais, mostram o adolescente pedalando por uma rua da capital fluminense enquanto segura o animal com uma das mãos.

O registro foi feito por pessoas que passavam pelo local. Em um dos vídeos, um homem comenta o tamanho do jacaré e questiona se o animal é verdadeiro. O adolescente diz que pegou o bicho no rio.

A Polícia Civil informou que o caso é investigado.

Com informações do Metrópoles.

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