VISITA INESPERADA

Jacaré assusta banhistas da Praia da Macumba; VÍDEO

O Corpo de Bombeiros foi acionado e capturou-o com cordas e técnicas adequadas de contenção.
Um jacaré surpreendeu banhistas ao aparecer na faixa de areia da Praia da Macumba, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, na manhã da última terça-feira (6). As imagens "viralizaram" nesta quinta. O animal chamou a atenção de frequentadores, que mantiveram distância até a chegada do resgate.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e capturou-o com cordas e técnicas adequadas de contenção. Ninguém ficou ferido durante a operação. Após o resgate, o jacaré foi retirado da praia e encaminhado para um local apropriado, seguindo os protocolos ambientais.

A corporação reforça que, ao encontrar animais silvestres em áreas urbanas ou praias, a população deve evitar qualquer aproximação e acionar imediatamente os órgãos responsáveis.


*Com informações do g1

