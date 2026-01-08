Um jacaré surpreendeu banhistas ao aparecer na faixa de areia da Praia da Macumba, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, na manhã da última terça-feira (6). As imagens "viralizaram" nesta quinta. O animal chamou a atenção de frequentadores, que mantiveram distância até a chegada do resgate.
Leia mais: Cliente 'esquece' jacaré de 1 metro em quarto de motel
O Corpo de Bombeiros foi acionado e capturou-o com cordas e técnicas adequadas de contenção. Ninguém ficou ferido durante a operação. Após o resgate, o jacaré foi retirado da praia e encaminhado para um local apropriado, seguindo os protocolos ambientais.
A corporação reforça que, ao encontrar animais silvestres em áreas urbanas ou praias, a população deve evitar qualquer aproximação e acionar imediatamente os órgãos responsáveis.
*Com informações do g1