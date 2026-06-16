A Câmara Municipal de Piraúba (MG) abriu processo de cassação contra o vereador Josmar Xavier (PSD) por suposta quebra de decoro parlamentar. A medida foi aprovada por unanimidade pelos vereadores durante sessão na segunda-feira (15).
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A denúncia aponta acusações de assédio, misoginia, intimidação funcional e abuso da condição de agente político. O documento foi apresentado por Thiago Crivellari, marido de uma das servidoras citadas no caso.
Os relatos dão conta de que o vereador teria comentado a aparência física de uma funcionária da Câmara e dito que o marido de outra não a deixava porque o dente extra que ela tinha no palato seria o responsável por seu "diferencial no sexo oral".
Segundo a denúncia, as condutas não representam casos isolados, mas um padrão de comportamento que incluía humilhações públicas e constrangimentos contra mulheres que trabalham no Legislativo municipal.
A presidente da Câmara, Simone Alvim, informou que foi formada comissão processante, que ficará responsável por ouvir testemunhas, receber a defesa do parlamentar e conduzir os próximos passos do procedimento.
Josmar Xavier negou as acusações e afirmou ter sido surpreendido pela denúncia. O vereador também declarou que enfrenta problemas de saúde pessoais e familiares e que pretende protocolar sua renúncia ao cargo.
Com informações do Metrópoles.