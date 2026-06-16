A Câmara Municipal de Piraúba (MG) abriu processo de cassação contra o vereador Josmar Xavier (PSD) por suposta quebra de decoro parlamentar. A medida foi aprovada por unanimidade pelos vereadores durante sessão na segunda-feira (15).

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A denúncia aponta acusações de assédio, misoginia, intimidação funcional e abuso da condição de agente político. O documento foi apresentado por Thiago Crivellari, marido de uma das servidoras citadas no caso.