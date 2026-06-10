A Prefeitura de Balneário Camboriú, no litoral norte de Santa Catarina, determinou a retirada de um outdoor que trazia um modelo de cueca, sob a alegação de que o anúncio era pornográfico ou com conteúdo sexualmente explícito exibido em um espaço público da cidade.

A peça publicitária foi criada pelo fotógrafo Eberson Teodoro e exposta em uma via de Balneário no mês passado. O anúncio trazia o modelo e bailarino Marcos Vinícius seminu, usando apenas uma cueca branca.

O anúncio foi criado com a intenção de divulgar o serviço de fotografia de Teodoro. Além do modelo, a peça também contava com a frase "não estamos vendendo cueca", e orientava o público a acessar o site "fotodehomem.com" para saber qual a finalidade do anúncio.