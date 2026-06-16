O vereador Cabo Deyvison (PL), de 37 anos, de Mossoró (RN) ficou ferido e seu assessor morreu após o ataque a tiros registrado durante transmissão ao vivo na noite de segunda-feira (15), em frente à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Alto de São Manoel.

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Cabo Deyvison acompanhava uma mulher e uma criança atendida após ter sido mordida por um cachorro quando ocupantes de um carro passaram pelo local e efetuaram os disparos. O parlamentar foi atingido nas pernas.