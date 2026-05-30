Um policial civil reagiu a uma tentativa de assalto na ladeira Porto Geral, nas imediações da rua 25 de Março, no centro de São Paulo, e baleou um suspeito no início da tarde deste sábado (30) em frente à estação São Bento do metrô. Conforme os bombeiros, cinco pessoas foram atendidas na ocorrência, incluindo uma criança.

Outro homem que teria participado do crime fugiu para dentro da estação, e não havia sido encontrado até o horário de publicação desta reportagem. Um dos feridos foi atingido por disparos no braço, abdome e coxa. Ele foi levado à Santa Casa e seu estado de saúde não foi informado.

A fuga e confusão dentro da estação paralisaram a circulação da linha 1-azul do metrô por 45 minutos entre as estações São Bento e Sé, lotando plataformas de outras estações do ramal.