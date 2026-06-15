A Anac (Agência Nacional de Aviação Civil), órgão fiscalizador do transporte aéreo no Brasil, afirmou nesta segunda-feira (15) que vai investigar por possível transporte clandestino de passageiros um dos helicópteros que colidiram no Rio de Janeiro.

A informação foi adiantada pelo presidente da agência, Thiago Faierstein, à GloboNews.

Dois helicópteros se chocaram no ar acima do bairro Recreio dos Bandeirantes neste domingo (14). A colisão causou a morte de seis pessoas -dois pilotos e quatro passageiros.