Numa partida de futebol disputada em 17 de fevereiro em Lisboa, o jogador brasileiro Vinicius Junior, do Real Madrid, denunciou ter sido alvo de ofensas raciais por parte do argentino Gianluca Prestianni, do Benfica. O caso teve imensa repercussão em Portugal e turbinou uma campanha de coleta de assinaturas destinada a endurecer a legislação do país em casos de racismo.

Um grupo de 80 organizações da sociedade civil elaborou um projeto de lei que foi submetido à Assembleia da República usando a ferramenta da Iniciativa Legislativa Cidadã.

Na manhã desta sexta-feira (12), o Legislativo português debateu o projeto de lei e o derrubou. Votaram a favor as legendas de esquerda: o Partido Socialista, o Livre e o Bloco de Esquerda. Posicionaram-se contra o projeto os partidos de centro-direita que apoiam o governo do premiê Luís Montenegro e o Chega, que representa a ultradireita em Portugal.