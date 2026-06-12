Haiti e Escócia entram em campo neste sábado (13) carregando um dado incomum para os padrões de uma Copa do Mundo. Somados, os dois países acumulam 80 anos de ausência do torneio que tem 96 anos.

A partida do Grupo C será às 22h (de Brasília), no Gillette Stadium, em Foxborough (Boston).

O Haiti volta ao Mundial após um intervalo de 52 anos. Sua única participação ocorreu em 1974, na Alemanha Ocidental.