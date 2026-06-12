Canadá e Bósnia fizeram um dos jogos menos esperados desta Copa do Mundo, mas entregaram emoção. Os donos da casa arrancaram um empate em 1 a 1 em bela jogada e derrubaram um tabu: conquistaram o primeiro ponto da história do país em Mundiais.

Até esta sexta-feira (12), eram 6 partidas em 2 Copas (1986, no México, e 2022, no Qatar), com 6 derrotas, 2 gols marcados e 12 sofridos.

Os donos da casa correram muito para tentar fazer valer ao mando de campo e avançaram contra os europeus durante todo o jogo. Pressionaram a saída de bola durante todo o primeiro tempo, apoiados no ponta Millar, camisa 11 veloz e driblador, que puxava a bola para a linha de fundo na tentativa de encontrar algum espaço no ataque.