A Polícia Civil de São Paulo instaurou inquérito para investigar suposta negligência médica na morte de uma mulher, que veio a óbito na segunda-feira, após passar por atendimento duas vezes em uma Unidade de Pronto Atendimento na cidade de Nova Granada, no interior do estado.

Viviane Vieira de Oliveira, 41, começou a passar mal na noite do sábado (6). Na ocasião, a mulher foi levada ao Pronto Atendimento da cidade, com dores região torácica esquerda com irradiação para a cervical, além de cólicas abdominais. No local, ela foi consultada, realizou um eletrocardiograma, que não apresentou alterações, recebeu medicação e depois foi liberada, segundo informou por meio de nota a prefeitura de Nova Granada, responsável pela UPA.

A mulher retornou à unidade de saúde na manhã da segunda-feira com os mesmos sintomas. Ela realizou novo eletrocardiograma, que também não teria apontando quaisquer irregularidades. Por esse motivo, disse a prefeitura, Viviane recebeu orientações e foi liberada a pedido da própria paciente.