Bruno Guimarães detalha lições após frustração na Copa de 2022
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Bruno Guimarães viveu uma frustrante Copa do Mundo de 2022. Além da derrota nas quartas de final para a Croácia, ele foi preterido entre os titulares de Tite e disputou apenas duas partidas no Mundial do Catar.
Agora, a situação mudou. Jogador mais utilizado durante o ciclo para 2026, ele é titular absoluto de Carlo Ancelotti e vive um momento bem diferente na carreira.
Desde Ramon Menezes, que era o técnico do Brasil em 2023, até chegar a Ancelotti, passando por Fernando Diniz e Dorival Junior, Bruno Guimarães foi titular durante os quatro anos de preparação, presente em 33 dos 37 jogos da equipe brasileira no ciclo.
Ele também se tornou peça importante no Newcastle, clube em que atua desde janeiro de 2022. Com a braçadeira de capitão, ele levantou a Copa da Liga Inglesa em 2025, quebrando um jejum de 37 anos sem conquistas do clube, e agora quer usar essa experiência para viver uma Copa do Mundo em alto nível.
"Quatro anos muda muita coisa. Muda a vida pessoal, muda a vida profissional. Eu sou um jogador mais pronto que eu era há quatro anos. Tudo era muito novo para mim. Eu não fiz o ciclo completo na outra Copa. Agora eu sou o jogador que mais jogou no ciclo. Isso dá um outro nível de confiança, nesta terça-feira (09) eu não gasto energia com coisa besta dentro e fora de campo. Tenho mais confiança para jogar e espero que dê tudo certo. Estou vivendo o meu melhor momento", disse Guimarães.
Campeão olímpico em 2021 em Tóquio, o meia entrou no radar de Tite, então técnico do Brasil, após a conquista do ouro e começou a ganhar espaço na equipe.
A expectativa era que ele fosse titular na Copa do Mundo, mas uma lesão o tirou dos últimos dois amistosos antes do Catar.
O problema físico custou caro. Tite definiu a equipe com Casemiro, Paquetá e Neymar no meio-campo, com Raphinha, Vinicius Junior e Richarlison no ataque. As vitórias por 3 a 0 e 5 a 1 sobre Senegal e Tunísia, respectivamente, definiriam o time que começaria a Copa do Mundo de 2022.
Na caminhada para 2026, Bruno Guimarães esteve ausente apenas contra o Marrocos, derrota por 2 a 1, primeira convocação após a queda nas quartas de final no Catar, e contra a Argentina, pelas eliminatórias, além dos amistosos contra a França e Croácia em março, quando se recuperava de uma lesão na coxa que o afastou dos gramados por três meses.
Esse período fora de campo foi lembrado por Bruno Guimarães como um dos momentos mais difíceis de sua carreira.
Foi muito ruim. Horrível, eu diria. Foram noites sem dormir até sair o exame. Algo que eu não tinha sentido antes. Mas, graças a Deus, a recuperação foi ótima. Foram 11 semanas de recuperação. Ainda peguei caxumba, azarado demais. Foi a maior lesão que eu tive na minha carreira. Mas agora estou 100% preparado, mentalmente e, principalmente, fisicamente. Agora é só focar daqui pra frente Bruno Guimarães
Com Bruno Guimarães garantido entre os titulares, o Brasil estreia na Copa do Mundo contra o Marrocos, às 19h (horário de Brasília) no sábado, em Nova Jersey. É a chance do volante brasileiro apagar a frustração vivida no Mundial do Catar quatro anos atrás.