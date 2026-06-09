Bruno Guimarães viveu uma frustrante Copa do Mundo de 2022. Além da derrota nas quartas de final para a Croácia, ele foi preterido entre os titulares de Tite e disputou apenas duas partidas no Mundial do Catar.

Agora, a situação mudou. Jogador mais utilizado durante o ciclo para 2026, ele é titular absoluto de Carlo Ancelotti e vive um momento bem diferente na carreira.

Desde Ramon Menezes, que era o técnico do Brasil em 2023, até chegar a Ancelotti, passando por Fernando Diniz e Dorival Junior, Bruno Guimarães foi titular durante os quatro anos de preparação, presente em 33 dos 37 jogos da equipe brasileira no ciclo.