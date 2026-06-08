Lençóis Maranhenses: turista sofre lesão na coluna após mergulho
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Um turista de São Paulo sofreu uma lesão na coluna durante mergulho em uma lagoa de Barreirinhas, nos Lençóis Maranhenses.
Turista se acidentou ao realizar um mergulho recreativo na segunda-feira passada (1º). Ele estava acompanhado por um guia e outras pessoas durante o acidente. A informação foi confirmada pela Secretaria de Segurança Pública do Maranhão.
Homem mergulhou de cabeça e sofreu um trauma na vértebra C5. Por causa do impacto, ele ficou com os movimentos do pescoço para baixo comprometidos, segundo o Corpo de Bombeiros maranhense.
Ele foi resgatado por agentes dos bombeiros com o apoio do Centro Tático Aéreo do estado. O turista recebeu os primeiros atendimentos na areia e foi transferido de helicóptero para um hospital público de Barreirinhas.
Devido à gravidade da lesão, ele foi transferido na quarta-feira (3) para o Hospital Maranhense, unidade de saúde privada localizada em São Luís. O homem foi submetido a uma série de exames para determinar a extensão da lesão e deveria passar por pelo menos duas cirurgias, ainda segundo os bombeiros.
O Hospital Maranhense informou não repassar informações sobre pacientes, em respeito à LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados). A Secretaria de Saúde do Maranhão disse não acompanhar o caso.