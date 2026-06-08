Um turista de São Paulo sofreu uma lesão na coluna durante mergulho em uma lagoa de Barreirinhas, nos Lençóis Maranhenses.

Turista se acidentou ao realizar um mergulho recreativo na segunda-feira passada (1º). Ele estava acompanhado por um guia e outras pessoas durante o acidente. A informação foi confirmada pela Secretaria de Segurança Pública do Maranhão.

Homem mergulhou de cabeça e sofreu um trauma na vértebra C5. Por causa do impacto, ele ficou com os movimentos do pescoço para baixo comprometidos, segundo o Corpo de Bombeiros maranhense.