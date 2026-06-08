A comissão técnica da seleção brasileira terá nesta segunda-feira (8) um indicativo sobre a possibilidade de contar com Neymar na estreia do Brasil na Copa do Mundo, no próximo dia 13, contra o Marrocos. Em recuperação de uma lesão de grau 2 na panturrilha direita, o atleta fará exame de ressonância magnética que vai apontar o estágio da cicatrização da contusão.

O resultado servirá como parâmetro para os médicos e preparadores físicos definirem os próximos passos da recuperação do camisa 10 e avaliarem se haverá tempo hábil para que ele retome os treinamentos com bola para ficar à disposição para o duelo contra a seleção marroquina.

Neymar sofreu a lesão muscular em maio, o que gerou dúvidas sobre se ele estaria apto para a estreia da seleção no Mundial. O jogador, por exemplo, nem sequer viajou com a delegação para Cleveland, onde a equipe disputou contra o Egito no sábado (6) o último amistoso antes do início da competição. O Brasil venceu por 2 a 1, com gols de Bruno Guimarães e Endrick.