Cortado a menos de uma semana da estreia do Brasil na Copa do Mundo, o lateral direito Wesley está longe de ser uma exceção nos tristes casos de atletas que precisam deixar a delegação às vésperas do tão aguardado torneio quadrienal da Fifa (Federação Internacional de Futebol).

Neste domingo (7), a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) anunciou a convocação de Éderson para o lugar do lateral lesionado.

Relembre abaixo alguns dos principais casos recentes de jogadores que perderam a chance de disputar o Mundial por conta de lesões de última hora.