05 de junho de 2026
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PORTO SEGURO

Avião da FAB sai da pista na Bahia e fecha aeroporto por 4 horas

da Folhapress
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Band
Avião saiu da pista em Porto Seguro (BA)
Avião saiu da pista em Porto Seguro (BA)

Um avião da FAB (Força Aérea Brasileira) saiu da pista no começo da tarde desta sexta-feira durante o pouso no aeroporto internacional de Porto Seguro (BA). O incidente provocou o fechamento do local por cerca de quatro horas. Oito voos tiveram de ser cancelados.

A excursão de pista, segundo a Aeronáutica, ocorreu com uma aeronave C-98 Caravan que realizava voo de instrução, pertencente ao 1º/5º GAV (Primeiro Esquadrão do Quinto Grupo de Aviação) - Esquadrão Rumba.

Ao todo, seis pessoas estavam a bordo, sendo três passageiros e três tripulantes. "Todos passam bem", diz a Força Aérea, em nota.

A Aeronáutica não informou porque o avião teve a excursão lateral de pista, nem se foi falha da aeronave ou humana.

Investigadores do Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos) foram acionados para realizar a ação inicial da ocorrência envolvendo a aeronave militar e conduzir a investigação.

Também em nota, a Socicam, que administra o aeroporto, disse que equipes de primeiro atendimento da concessionária foram imediatamente mobilizadas para prestar assistência.

"O desembarque dos tripulantes ocorreu com segurança e não houve registros de vítimas", afirma.

As operações do aeroporto foram retomadas às 17h. Dos oito voos cancelados, seis foram da Gol.

Segundo a empresa, os passageiros impactados estão sendo acomodados em outros voos.

Na nota, a concessionária diz que orienta os passageiros dos voos afetados a entrar em contato com as companhias aéreas para obter informações sobre suas viagens.

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