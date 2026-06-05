Um avião da FAB (Força Aérea Brasileira) saiu da pista no começo da tarde desta sexta-feira durante o pouso no aeroporto internacional de Porto Seguro (BA). O incidente provocou o fechamento do local por cerca de quatro horas. Oito voos tiveram de ser cancelados.

A excursão de pista, segundo a Aeronáutica, ocorreu com uma aeronave C-98 Caravan que realizava voo de instrução, pertencente ao 1º/5º GAV (Primeiro Esquadrão do Quinto Grupo de Aviação) - Esquadrão Rumba.

Ao todo, seis pessoas estavam a bordo, sendo três passageiros e três tripulantes. "Todos passam bem", diz a Força Aérea, em nota.