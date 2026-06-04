O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Cavaliere (PSD), afirmou nesta quinta-feira (4) que manterá a demissão de Monique Medeiros dos quadros da prefeitura após a decisão da Justiça que concedeu perdão à mãe de Henry Borel em relação à condenação por homicídio culposo.

Em publicação nas redes sociais, Cavaliere disse que a decisão judicial causa "certa perplexidade", mas ressaltou que a demissão será cumprida. Segundo ele, a prefeitura manterá integralmente o desligamento da ex-servidora da rede municipal de ensino.

"Decisão judicial não se discute, se cumpre. Independentemente disso, quero informar que a decisão da Prefeitura do Rio de manter Monique Medeiros fora de seus quadros está integralmente mantida", afirmou.