Bicampeão do Campeonato Paulista (1972 e 1974) e do Campeonato Brasileiro (1972 e 1973) pelo Palmeiras, o ex-meia-atacante João Leiva Campos Filho, o Leivinha, morreu nesta quinta-feira (4), aos 76 anos. A causa da morte não foi revelada.

"Craque com os pés e a cabeça, Leivinha foi um dos símbolos da equipe palmeirense que encantou o Brasil na primeira metade da década de 1970", disse o Palmeiras por meio de nota.

Natural de Novo Horizonte, no interior paulista, começou a carreira no Linense, de Lins, município localizado na mesma região de sua cidade natal, aos 15 anos.