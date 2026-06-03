Um em cada quatro brasileiros (27%) ainda não sabe que o câncer pode ser prevenido, segundo um levantamento inédito sobre o que a população sabe, pensa e faz em relação à doença. O país deve registrar cerca de 781 mil novos casos de câncer por ano entre 2026 e 2028, segundo estimativas do Inca (Instituto Nacional de Câncer).

O dado integra o relatório Mais Dados Mais Saúde - Percepções da população brasileira sobre fatores de risco para o câncer, divulgado nesta quarta-feira (3). Realizada pelas organizações Umane e Vital Strategies, com apoio do Instituto Devive e parceria técnica do Inca, a pesquisa ouviu 6.566 adultos de todos os estados em setembro e outubro de 2025.

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