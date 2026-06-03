A Polícia Civil do Rio prendeu, na manhã desta terça (2), três integrantes do Comando Vermelho investigados por envolvimento na tortura de duas mulheres na comunidade do Risca-Faca, em Maria Paula, São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro.

A ação foi realizada por agentes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Capital, que cumpriram 28 mandados de busca e apreensão.

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