Casemiro afirmou que a seleção brasileira chega forte na Copa do Mundo, mas não está entre as favoritas ao título. A delegação chegou aos Estados Unidos na manhã desta terça-feira (2) e deixou o aeroporto de Newark rumo ao hotel The Ridge.

"Expectativa é gigante e a gente está em busca desse sonho. [...] Nós não somos a grande favorita. Chegamos fortes, temos um grupo bom, uma mescla de juventude e de grandes jogadores. Acho que é bom. A gente vem com esse passinho atrás [em relação à outras seleções], mas o alerta está sempre ligado. Iremos chegar fortes e, se Deus quiser, fazer uma grande Copa do Mundo", disse o volante da seleção brasileira ao SporTV.

O meio-campista elogiou Carlo Ancelotti e aprovou a "mescla" no grupo da seleção. "Nós temos mais jogadores jovens que vão ter maior protagonismo. A mescla está boa. Temos um treinador com total experiência. Chegamos fortes, mas existem seleções que estão um passinho à frente".