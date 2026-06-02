Casemiro vê seleção forte, mas alerta: 'Não somos a favorita'
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Casemiro afirmou que a seleção brasileira chega forte na Copa do Mundo, mas não está entre as favoritas ao título. A delegação chegou aos Estados Unidos na manhã desta terça-feira (2) e deixou o aeroporto de Newark rumo ao hotel The Ridge.
"Expectativa é gigante e a gente está em busca desse sonho. [...] Nós não somos a grande favorita. Chegamos fortes, temos um grupo bom, uma mescla de juventude e de grandes jogadores. Acho que é bom. A gente vem com esse passinho atrás [em relação à outras seleções], mas o alerta está sempre ligado. Iremos chegar fortes e, se Deus quiser, fazer uma grande Copa do Mundo", disse o volante da seleção brasileira ao SporTV.
O meio-campista elogiou Carlo Ancelotti e aprovou a "mescla" no grupo da seleção. "Nós temos mais jogadores jovens que vão ter maior protagonismo. A mescla está boa. Temos um treinador com total experiência. Chegamos fortes, mas existem seleções que estão um passinho à frente".
Ele ainda apontou um "ciclo difícil" do Brasil até a chegada ao Mundial: "Ciclo difícil, mudança de treinador, de presidente. Temos só um ano de trabalho. São apenas 40 dias de trabalho, mas chegaremos fortes".
A seleção brasileira tem um amistoso neste sábado, às 19h (de Brasília), contra o Egito. Será o último amistoso do Brasil antes da estreia na Copa do Mundo.
A estreia da seleção será contra Marrocos, no dia 13 de junho às 19h (de Brasília). As seleções estão no Grupo C, assim como Escócia e Haiti.
Ancelotti quer fazer testes
"Motivado para tentar fazer o melhor. [...] nesta terça-feira (02) trabalhamos, e depois temos 3 dias para preparar o jogo contra o Egito, fazer alguns testes e depois preparar para o primeiro jogo [da Copa do Mundo]", disse Carlo Ancelotti, técnico da seleção brasileira, ao sportv.
Ancelotti afirmou ainda que "não há favorito" neste Mundial e que "o time está pronto": "Não tem um favorito nessa Copa do Mundo. Acho que Brasil vai competir com todas as outras equipes. [...] O time está pronto".