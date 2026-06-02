A Polícia Civil de Goiás investiga um homem de 43 anos suspeito de agredir um adolescente até ele desmaiar na sexta-feira (29), em Goiânia, após um jogo de futebol.

O homem, identificado como Rafael Gomes Pereira, pratica artes marciais e teria agredido o adolescente após uma discussão ocorrida durante partida de futebol da qual participava seu filho.

A reportagem não conseguiu identificar quem é o responsável pela defesa de Rafael. Procurado por email na manhã desta segunda-feira (1º), o Tribunal de Justiça de Goiás disse que não poderia dar detalhes do caso porque ele corre sob sigilo.