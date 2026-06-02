Com as previsões dos institutos de meteorologia de que o El Niño deste ano deve ser um dos mais fortes da história, o Governo de São Paulo se antecipou e preparou novidades para enfrentar os impactos do período de estiagem deste ano, principalmente, as queimadas, que costumam proliferar nesta época de calor e tempo seco.

Uma das inovações é o Painel de Inteligência SP Sem Fogo, uma plataforma desenvolvida pela Defesa Civil para integrar dados meteorológicos, registros de ocorrências, mapas de risco e sistemas de monitoramento em tempo real. Com uso de inteligência artificial, a ferramenta permite priorizar focos mais críticos e agilizar o acionamento dos recursos necessários para resposta.

Outra novidade é o Muralha Paulista do Fogo, que permitirá ao CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências) utilizar câmeras públicas e privadas para acompanhar focos ativos de incêndio e ampliar a capacidade de tomada de decisão durante as ocorrências, como já é feito na segurança pública com o Muralha Paulista. No caso da Defesa Civil, serão integradas ao sistema as câmeras rodoviárias do DER-SP e de concessionárias da Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo).